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56:29

الحصاد (2021/7/9)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/9) العديد من المواضيع كان من أبرزها: مواصلة حركة طالبان تقدمها بأفغانستان وسيطرتها على معابر حدودية، وتقرير لمنظمة أوكسفام عن تفاقم أزمة الجوع والتغذية في العالم.
9/7/2021
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