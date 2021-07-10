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الحصاد (2021/7/9)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/9) العديد من المواضيع كان من أبرزها: مواصلة حركة طالبان تقدمها بأفغانستان وسيطرتها على معابر حدودية، وتقرير لمنظمة أوكسفام عن تفاقم أزمة الجوع والتغذية في العالم.