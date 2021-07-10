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56:29
الحصاد (2021/7/9)
تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/9) العديد من المواضيع كان من أبرزها: مواصلة حركة طالبان تقدمها بأفغانستان وسيطرتها على معابر حدودية، وتقرير لمنظمة أوكسفام عن تفاقم أزمة الجوع والتغذية في العالم.
9/7/2021
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01:00:50
الحصاد (2021/7/1)
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53:00
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