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يمنع لم شمل عائلاتهم.. فلسطينيون يتظاهرون ضد قانون المواطنة الإسرائيلي

نظم فلسطينيون من داخل الخط الأخضر مظاهرة أمام الكنيست ضد قانون المواطنة الإسرائيلي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لفرضه، والذي ستتمكن بموجبه من تكريس سياستها بحرمان الفلسطينيين من لم شمل عائلاتهم.

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