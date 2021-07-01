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وزارة الطاقة اللبنانية تعلن عن زيادة جديدة في سعر الوقود

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن زيادة جديدة في سعر الوقود بنسبة 15%، وتأتي هذه الزيادة بعد اعتراض شركات استيراد المحروقات على الأسعار التي كانت قد حددتها الوزارة قبل يومين.
1/7/2021
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