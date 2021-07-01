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21:55
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/30)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وسم مليونية 30 يونيو، تزامنا مع الذكرى الثانية لمظاهرات السودان، كما رصدت التفاعل السعودي حول ارتفاع الأسعار.
30/6/2021
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