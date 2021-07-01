21:55

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وسم مليونية 30 يونيو، تزامنا مع الذكرى الثانية لمظاهرات السودان، كما رصدت التفاعل السعودي حول ارتفاع الأسعار.