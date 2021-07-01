05:11

مظاهرات في الخرطوم تطالب بإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة

جابت مظاهرات شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى مطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك وتصحيح مسار الثورة، ورغم تأكيد المتظاهرين على سلمية حراكهم فإن قوات الأمن لم تتردد في استخدام القوة.