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لحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في أسبوع وتزيد معاناة المواطنين

قررت الحكومة اللبنانية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في غضون أسبوع، مما فاقم من معاناة الشعب الذي تشير الأرقام الرسمية إلى أنه بات عاجزا عن توفير متطلبات الحياة الأساسية من دواء وغذاء.