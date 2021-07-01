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فيديو لقراءة والدة الغضنفر القرآن عند رأس نجلها المستمر بالإضراب عن الطعام في سجن"كابلن" الإسرائيلي

فيديو لقراءة والدة الغضنفر القرآن عند رأس نجلها المستمر بالإضراب عن الطعام في سجن”كابلن” الإسرائيلي