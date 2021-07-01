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خيبة أمل فلسطينية من تقرير جريمة مقتل الناشط نزار بنات

لم تخف عائلة الناشط نزار بنات ومنظمات حقوقية فلسطينية خيبة أملها من التقرير الذي انتهت إليه لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية بجريمة مقتل بنات على يد عناصر أمنية فلسطينية،