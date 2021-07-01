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خيبة أمل فلسطينية من تحقيق السلطة.. وفد أوروبي يتعهد بمتابعة قضية مقتل بنات

تعهد وفد من الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة منزل الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي قتل على يد أجهزة السلطة الأمنية، بمتابعة الحادثة والضغط للكشف عن ملابساتها وتقديم مرتكبيها للعدالة،