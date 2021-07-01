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جائحة كورونا تكبد السياحة العالمية خسائر فادحة

أوضح تقرير مشترك صادر عن وكالة التجارة والتنمية ومنظمة الصحة العالمية -التابعتين للأمم المتحدة- أن خسائر قطاع السياحة بالعالم جراء كورونا في العامين الحالي والماضي بلغت 4 آلاف مليار دولار.