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تداعيات أزمة كورونا تفاقم مشاكل المزارعين والتجار الأفغان

بددت جائحة كورونا آمال المزارعين والتجار في أفغانستان للسنة الثانية على التوالي، إذ يواجه المزارعون مشكلة في تسويق محاصيلهم محليا، في حين يعاني التجار من صعوبة تصدير المنتجات الزراعية.