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بوظة حمصية مشوية ومقلية يقدمها شاب سوري على طريقته

يقدم السوري أدهم بيطار في محله الخاص البوظة مقلية ومشوية لزبائنه، وتتكون من رقائق تغلف ويتم تعريضها لنار هادئة، وتقدم للزبون بنكهات عديدة، الفكرة رغم غرابتها لاقت استحسان الزبائن وأصبحت تجذبهم.