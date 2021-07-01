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بلا حدود- مع نيلز ميلزر المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف

استضافت حلقة (2021/6/30) من برنامج “بلا حدود” المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف نيلز ميلزر للحديث حول تفشي ظاهرة التعذيب والعنف ضد المدنيين في العالم.