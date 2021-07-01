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الحصاد 2021/6/30

سلط زين العابدين توفيق في ملفات حصاد (2021/6/30) الضوء على المظاهرات التي عمّت العاصمة السودانية الخرطوم ومدنا عدة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد،