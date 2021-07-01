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التفاؤل والأمل موجودان.. مفاوضات فيينا تتوقف وواشنطن وطهران تشترطان

استبعد مسؤولون أوروبيون وروس عودة المفاوضات غير المباشرة التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران وواشنطن قبل أسبوع،
1/7/2021
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