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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو واشنطن لرفع العقوبات عن طهران

في موقف غير مسبوق بمثل هذه القوة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع كافة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي.