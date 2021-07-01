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اعتراف الحكومة اليمنية بالحوثيين طرفا رئيسا في حل الأزمة

اعترفت حكومة الرئيس اليمني هادي بالحوثيين طرفا رئيسا في المعادلة اليمنية، ولكن الوزير أحمد عوض بن مبارك عاد حذّر من تداعيات كارثية في حال سقوط مأرب معقل الشرعية الأخير بيد مسلحي الحوثي.