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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/8) تفاعل المنصات الأردنية بعد الإفراج عن الأسير عبد الله أبو جابر من سجون الاحتلال، بعد أن قضى 20 عاما فيها، ورصدت التفاعل العالمي بعد تعطل عدد كبير من مواقع الانترنت