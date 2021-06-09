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22:58

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/8) تفاعل المنصات الأردنية بعد الإفراج عن الأسير عبد الله أبو جابر من سجون الاحتلال، بعد أن قضى 20 عاما فيها، ورصدت التفاعل العالمي بعد تعطل عدد كبير من مواقع الانترنت
8/6/2021
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