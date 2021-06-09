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02:27

نسب آخر استحقاقات انتخابية وأبرز مناطق العزوف والمقاطعة في الجزائر

تشكل نسبة المشاركة في أي استحقاق انتخابي في الجزائر هاجسا يؤرق الجهات المنظمة. وبين العزوف لأسباب مختلفة، والمقاطعة كموقف سياسي، ظلت نسب مشاركة الناخبين الأدنى في بعض الولايات لاعتبارات متعددة.
9/6/2021
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