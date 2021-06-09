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من الإعلام الإسرائيلي.. مصير مسيرة الأعلام

تنوعت اهتمامات وسائل الإعلام الإسرائيلية بين ما تعلق بتشكيل الحكومة وجديد الأسرى الإسرائيليين، وما تعلق بمصير مسيرة الأعلام.