03:10

متحف خاص لسيارة "ترابنت" في ألمانيا

شهدت صناعة السيارات في خمسينيات القرن الماضي إنتاج السيارة “ترابنت” فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية، وكانت تعد من السيارات الشعبية الشهيرة في ألمانيا آنذاك.