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في فرنسا.. فقد البصر ليس عائقا دون احتراف كرة قدم

تمكن عدد من المكفوفين في فرنسا من عشاق كرة القدم، من ممارسة هوايتهم والاحتراف باللعبة التي يعشقونها من خلال انضمامهم لفريق كرة قدم للمكفوفين،