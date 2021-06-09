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رغم اللجوء.. فنان موازييك سوري يصر على ممارسة حرفته

جهاد قَطَط، فنان موازييك سوري لاجئ في إسطنبول منذ 4 أعوام. ورغم عدم انتشار هذا الفن في تركيا، والعديد من الصعوبات، أصر على ممارسة حرفته التي شغف بها منذ صغره.