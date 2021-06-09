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02:31

جدل في تونس بعد إقالة رئيس الحكومة رئيسَ لجنة مكافحة الفساد

أثار قرار رئيس الحكومة المفاجئ إقالة رئيس لجنة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين خلف له، جدلا واسعا في البلاد وعلى أعلى المستويات، حيث انتقد الرئيس التونسي القرار .
9/6/2021
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