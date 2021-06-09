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انتشار ظاهرة عازفي الشوارع في إقليم كردستان العراق

انتشرت في شوارع مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق ظاهرة عازفي الشوارع، وتمثل هذه الظاهرة فرصة للمواهب الفنية للتعبير عن نفسها، بالإضافة إلى أنها مصدر رزق للعازفين.