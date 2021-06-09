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المبعثوث الأميركي ينهي جولته بأفغانستان وطالبان تعلن سيطرتها على عدة ولايات

أنهى المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد جولته إلى أفغانستان بعدما التقى برئيس الدولة ورئيس لجنة المصالحة وقادة أحزاب وسياسيين، مشددا على رفض بلاده الاستيلاء بالقوة على السلطة بأفغانستان.