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الحصاد (2021/6/8)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/6/8) المواضيع: نتنياهو يتمسك بمسيرة اليمين المتطرف في القدس والأمن والجيش يعارضان. واشنطن تعلن الإبقاء على مئات العقوبات على إيران حتى في حال حصول تسوية في فيينا.
8/6/2021
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