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48:06
الاتجاه المعاكس- هل باتت إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت؟
ناقشت حلقة (2021/6/8) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الحديث عن ضعف إسرائيل بعد فشلها في تحقيق نصر عسكري على غزة في معركة سيف القدس، وتساءلت: هل باتت إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت؟
8/6/2021
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