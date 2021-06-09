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الاتجاه المعاكس- هل باتت إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت؟

ناقشت حلقة (2021/6/8) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الحديث عن ضعف إسرائيل بعد فشلها في تحقيق نصر عسكري على غزة في معركة سيف القدس، وتساءلت: هل باتت إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت؟