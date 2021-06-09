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الإنترنت تتعطّل لساعات وتشل كبريات المواقع والمؤسسات بالعالم

فجأة ودون سابق إنذار، تعطلت الشبكة العنكبوتية، فتوقتفت الحياة في كبريات المواقع والمؤسسات العالمية، وصمتت المواقع الإلكترونية لكبريات المؤسسات الصحفية في العالم رغما عنها،