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02:20
اقتصادات شخصية.. استثمار الأموال وسط أجواء الركود الاقتصادي
كيف يمكن أن نستثمر أموالنا أو جزءا منها وسط أجواء الركود الاقتصادي الراهنة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا التي تعصف باقتصادات دول المنطقة حاليًّا؟
9/6/2021
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