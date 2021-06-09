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إسبانيا تفتح حدودها أمام السياح الأجانب المتلقين للقاحات كورونا

فتحت إسبانيا حدودها مجددا أمام السياح، لكنها اشترطت حصولهم على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الوصول إلى البلاد. وتمثل الخطوة بارقة أمل لقطاع السياحة الإسباني.