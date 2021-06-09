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أوروبا تكشف عن إنتاج طهران يورانيوما مخصبا بنسبة 60% وواشنطن تلوح ببقاء الكثير من العقوبات

لا يزال السجال بشأن محادثات الملف النووي الإيراني مستمرا، حيث تقول أوروبا إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة خاضعة لضمانات وكالة الطاقة الذرية. في حين تتوقع واشنطن بقاء مئات العقوبات.