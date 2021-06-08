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نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا

بعد أيام من تدخل الشرطة الفرنسية لمنع مجموعة من الفنانين من إكمال رسم جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في باريس، تم تشويه العمل الفني من قبل رابطة الدفاع اليهودية، دون ردة فعل من السلطات الفرنسية.