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منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الخميس المقبل وحماس تحذر

دعت منظمة تعرف باسم جبل الهيكل المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس ردا على إلغاء مسيرة الأعلام، وكانت شرطة الاحتلال قد ألغت مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وقد حذرت حماس الاحتلال من المسيرة.