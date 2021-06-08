البث الحي
02:07

منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الخميس المقبل وحماس تحذر

دعت منظمة تعرف باسم جبل الهيكل المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس ردا على إلغاء مسيرة الأعلام، وكانت شرطة الاحتلال قد ألغت مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وقد حذرت حماس الاحتلال من المسيرة.
7/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات

01:24
(الجزيرة)

نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا

02:41
(الجزيرة)

الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس

02:42
(الجزيرة)

تسع دول نووية تنفق أكثر من 72 مليار دولار في سباق التسلح رغم كورونا

02:18
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات

01:24
(الجزيرة)

نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا

02:41
(الجزيرة)

الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس

02:42
(الجزيرة)

تسع دول نووية تنفق أكثر من 72 مليار دولار في سباق التسلح رغم كورونا

02:18
المزيد من التقارير الإخبارية

تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات

(الجزيرة)

نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا

(الجزيرة)

الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس

(الجزيرة)

تسع دول نووية تنفق أكثر من 72 مليار دولار في سباق التسلح رغم كورونا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد جريمة دهس عائلة مسلمة.. مطالبات في كندا بالقضاء على الإسلاموفوبيا

الضحايا من ثلاثة أجيال من العائلة التي هاجرت إلى كندا قبل نحو 14 عاما (مواقع التواصل)

توفي بسجنه أثناء حرب غزة.. غموض يلف قصة ضابط المخابرات الإسرائيلي التي يخفي الاحتلال أسرارها

بيان الجيش تحدث عن ضرر بليغ أحدثه الضابط بأمن إسرائيل (الأناضول)

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب تشمل للمرة الأولى منطقة المحبس بالصحراء.. فما دلالات ذلك؟

المناورات سيشارك فيها آلاف الجنود من جنيسات متعددة (وسائل التواصل)