02:11

"ما خفي أعظم" يبعث أملا لدى أهالي الأسرى الفلسطينيين

تابع أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باهتمام حلقة “ما خفي أعظم”، التي بُثت الليلة الماضية على شاشة الجزيرة. ويرى ذوو الأسرى أن إتمام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.