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سواعد مصرية شبابية تساند فلسطين

فتيات مصريات يبتكرن مشغولات يدوية ممزوجة برسوم فلسطينية بتصميم حُلي يدوية تسعى إلى دعم فلسطين بالتبرع بنصف أرباح هذه المنتجات لمصلحة الهلال الأحمر في مصر.