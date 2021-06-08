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تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات

مشكلة تلف اللقاحات قد تكون في طريقها للحل، ففي السويد ثمة تقنية جديدة قد تحل المشكلة، فقد توصل مهندس كيميائي سويدي إلى براءة اخترع لتحويل اللقاحات إلى مسحوق يسهل تخزينه في درجات حرارة اعتيادية.
8/6/2021
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