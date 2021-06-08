search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:18
تسع دول نووية تنفق أكثر من 72 مليار دولار في سباق التسلح رغم كورونا
بينما كان العالم يترنح بين سلالات جائحة كورونا المتعاقبة، وما خلفه الوباء من أزمات اقتصادية واجتماعية، أنفقت 9 دول نووية بين عامي 2019 و2020 أكثر من 72 مليار دولار.
7/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات
play
01:24
نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا
play
02:41
الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس
play
02:42
منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الخميس المقبل وحماس تحذر
play
02:07
مقاطع حول هذه القصة
تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات
play
01:24
نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا
play
02:41
الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس
play
02:42
منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الخميس المقبل وحماس تحذر
play
02:07
المزيد من التقارير الإخبارية
تقنية جديدة لحل مشكلة تلف اللقاحات
نالها التشويه.. جدارية مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا
الإعلام الإسرائيلي.. أبعاد تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس
منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى الخميس المقبل وحماس تحذر
الأكثر قراءة
بعد جريمة دهس عائلة مسلمة.. مطالبات في كندا بالقضاء على الإسلاموفوبيا
توفي بسجنه أثناء حرب غزة.. غموض يلف قصة ضابط المخابرات الإسرائيلي التي يخفي الاحتلال أسرارها
ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟
مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب تشمل للمرة الأولى منطقة المحبس بالصحراء.. فما دلالات ذلك؟