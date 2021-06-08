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تسع دول نووية تنفق أكثر من 72 مليار دولار في سباق التسلح رغم كورونا

بينما كان العالم يترنح بين سلالات جائحة كورونا المتعاقبة، وما خلفه الوباء من أزمات اقتصادية واجتماعية، أنفقت 9 دول نووية بين عامي 2019 و2020 أكثر من 72 مليار دولار.