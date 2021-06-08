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تخبط وارتباك في قرار مسيرة الأعلام بإسرائيل

لم يعد قرار مسيرة الأعلام رهنا بكلمة من اليمين ولا الحكومة في إسرائيل، بل للفلسطينيين كلمة في ميعادها ومسارها، ذلك ما تقوله حالة التخبط والارتباك التي تستحكم بصناع القرار في تل أبيب.