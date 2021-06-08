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انتشار الأمراض الجلدية في اليمن

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد معاناة السكان في مناطق تهامة، غربي اليمن، حيث تنتشر الأمراض الجلدية والفطرية، لا سيما بين الأطفال. ويلجأ السكان إلى طرق تقليدية للتبريد وحماية الأطفال.