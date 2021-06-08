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25:34
المرصد- تعرّف على قصة الصورة الأشهر في حرب غزة
تناولت حلقة (2021/6/7) من برنامج “المرصد” قصة الصورة الأشهر في حرب غزة، ويوسف قطب.. نصف قرن من توثيق الثورة الفلسطينية، ولماذا يخفي الاحتلال أرشيف الصور والوثائق عن المؤرخين وصناع الأفلام؟
7/6/2021
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