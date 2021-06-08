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الجزائر.. أعمال فنية تسلط الضوء على قضايا النفوذ والمال للوصول إلى البرلمان

شهد قانون الانتخابات في الجزائر تغييرات عدة تتعلق بمنع وصول من كانوا يوصفون بأصحاب المال الفاسد إلى قبة البرلمان. وسلطت أعمال فنية الضوء على هذه الممارسات التي ما زالت محلّ جدل في الشارع الجزائري.
8/6/2021
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