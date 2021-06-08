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02:26
الأردن.. ارتفاع الضغوط الاقتصادية على المواطن والدولة
ارتفعت حصة المواطن الأردني من الدين العام إلى 3300 دولار، وسط توقعات بأن يتجاوز الدين 50 ملياراً نهاية العام الحالي وفقاً للبنك الدولي.
8/6/2021
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