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من الإعلام الإسرائيلي.. توقعات بانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية

في ظل توقعات بانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي دعت إليها منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة حفلت محطات التلفزة الإسرائيلية بنقاشات وبرامج تحذر من تبعات تلك المسيرة على الأمن في إسرائيل.