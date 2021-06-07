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مستشفيات عراقية تشهد حضورا لأطباء أجانب لإجراء عمليات جراحية

تشهد بعض المستشفيات الخاصة في العراق وجود مئات من الأطباء العرب والأجانب الذين يزورون العراق بشكل دوري لإجراء العمليات الجراحية، بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء العراقيين.