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مبادرة لشاب لبناني لتجديد شبكات الصرف الصحي

مبادرة من لبنان، حيث يقوم شاب بإعادة تدوير البلاستيك لإنتاج أغطية أكثر سلامة لشبكات الصرف الصحي في الشوارع.