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03:08

ما خفي أعظم يكشف بالوثائق والأدلة خبايا حرب غزة

كشف تحقيق “ما خفي أعظم” عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى بيد كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الذين تمكنت من أسرهم في معارك عام 2014 مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.
6/6/2021
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