02:21

لماذا تتواصل أعمال العنف في أفغانستان رغم انسحاب القوات الأميركية؟

على عكس ما كان متوقعا، لم تنعم أفغانستان بالهدوء المنشود رغم مواصلة الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك، حيث هزت 5 انفجارات البلاد، استهدف معظمها مقرات أمنية، واستهدف أحدها حافلة مدنية.