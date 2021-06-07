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قصة شارع- الأشهر في الكويت.. شارع الخليج العربي

يعد شارع الخليج العربي أهم شوارع الكويت، إذ يضم على جانبيه كثيرا من المعالم الرئيسية في البلاد، وتعد الأبراج الثلاثة وقصرا دسمان والسيف ومجلس الأمة من أبرز معالم شارع الخليج العربي.