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عودة الهدوء بعد احتجاجات مؤيدي نائب مفصول بالبرلماني الأردني

قال الأمن الأردني إن هدوءاً يسود بعض مناطق لواء ناعور جنوبي العاصمة عمّان، بعد احتجاجات من مؤيدي النائب أسامة العجارمة الذي صوت مجلس النواب بفصله بعد تصريحات اعتبرت مسيئة للمجلس والملك.